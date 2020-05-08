Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılıyor - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 23 Mart'ta ziyaretçilere kapısını kapatan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak. Açıklamayı yapan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, 21 kapının birden açılmayacağını söyledi.

Korona virüs'ün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan Kapalıçarşı'da yalınızca Kılıççılar ve Mercan kapılarından esnaf giriş-çıkış yapıyordu. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtuluş Kapalıçarşı'da düzenlenen basın toplantısıyla açılış tarihini 1 Haziran olduğunu duyuru. Açılışa hazırlık dönemi, alınan önlemler ve açılacağı gün hakkında bilgilendirmede bulundu.

"1 HAZİRAN'DA KAPALIÇARŞIMIZI ESNAFLARIMIZA VE ZİYARETÇİLERİMİZE AÇIYORUZ"

Başından beri gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtuluş konuşmasında, "Kapalıçarşımızın açılma tarihi yönetim kurulu kararımızla 1 Haziran'dır. 1 Haziran'da Kapalıçarşımızı esnaflarımıza ve ziyaretçilerimize açıyoruz. Bunu söylerken bu güne kadar iki kapımız Kılıççılar ve Mercan açıktı. Buradan iş yapmak isteyen esnaflarımız girdiler. Fakat takdir edersiniz ki; Kapalıçarşı bu kadar sakin bir yer. Buranın güvenliğini almak, sağlık şartlarını oluşturmak çok kolay değil. Günde 150 bin kişinin girdiği 42 bin metrekare bir alan" diye konuştu.

"NİYE 39 DEĞİL NİYE 41 DEĞİL DİYE SORMUYORUZ"

Kapalıçarşı'da bu güne kadar 7 kişinin vefat ettiğini söyleyen Kurtuluş, "Bunun dışında basındaki spekülasyonların hiç biri doğru değildir. Bunların da isimleri, adresleri bende. Bunun dışında akrabalarından olan, dışarıda olan, başka sebeplerle olan bin türlü tevatür var. 40 diye bir rakam ortaya atılmış. Niye 39 değil? Niye 41 değil diye sormuyoruz. Masa başında olduğumuz için buna ehemmiyet vermiyoruz" dedi.

"KAPILARIMIZIN 21'İNİ BİRDEN AÇMAYACAĞIZ"

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kontrollü normalleşmeyle ilgili Kapalıçarşı'da uygulanacak tedbirleri ifade eden Kurtuluş, "1 Haziran tarihinde kapılarımızın 21'ini birden açmayacağız. 10'unu 11'ini açacağız. Kontrollü bir şekilde ziyaretçilerimizi almaya başlayacağız. En ufak bir tedbirsizlik tekrar geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gibi ivmenin yukarıya çıkmasına sebep oluyor" şeklinde konuştu.

Alışveriş Merkezlerinin açılış tarihi 11 Mayıs'ı erken bulduğunu söyleyen Kurtuluş, "Burada en başından 'Kapalıçarşı'dan Korona virüs yayıldı' diye hakiki olmayan bir haber çıktı. Aynı zamanda başka yerlerde de vardı. Kapalıçarşı'da vefat sayısı 7'dir. Hafta sonu tatilleri var. Ayın 18'i ve 19'unun da birleştirileceğini düşünerek aralarda bölük pörçük yapmayalım. Doktorlarımızla da görüştük. Bu rakamların daha da düşmesini, imkana varsa sıfıra inmesiyle sağlıkçıların gayretleriyle başarılı sonuçlar alacağımıza ve Ramazan Bayramı sonunda bu işi başlatacağımıza istişare ile karar verdik" dedi.

(Caner Sönmez/İHA)