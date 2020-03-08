KAPALIÇARŞI'DA 16 METREKARELİK DÜKKAN 11 MİLYON 812 BİN LİRAYA SATILIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAPALIÇARŞI'DA 16 METREKARELİK DÜKKAN 11 MİLYON 812 BİN LİRAYA SATILIYOR - Son Dakika

KAPALIÇARŞI'DA 16 METREKARELİK DÜKKAN 11 MİLYON 812 BİN LİRAYA SATILIYOR

6 saat önce

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, DHA Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan, ortakların anlaşmazlığı sonucunda 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı.

KAPALIÇARŞI'DA 16 METREKARELİK DÜKKAN 11 MİLYON 812 BİN LİRAYA SATILIYOR, System.String[]

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, DHA

Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan, ortakların anlaşmazlığı sonucunda 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı. Tamir dükkanı olarak faaliyet gösteren işyerinin 1 metrekaresi yaklaşık 738 bin lira.

İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gazetelere verilen ilan ile tarihi Kapalıçarşı'daki bir dükkan, açık artırma ile satılacak. Satış, 8 Nisan 2020 tarihinde İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Keseciler Sokak'ta bulunan 60-62 numaralı dükkan Kapalıçarşı'nın işlek noktalarında yer alıyor.16 metrekare olan dükkanın 6 metrekarelik de asma katı bulunuyor. 40 yıldır Tamirci Zeki adıyla işletilen dükkan, mal sahiplerinin anlaşamaması sonucu ortaklığın giderilmesi için 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı.

"KAPALI ÇARŞI'NIN TAŞI TOPRAĞI ALTIN"

Satış bedelinin öğrenen vatandaşlardan Ece Pirya, "Burası gerçekten altın değerinde. Keşke bizim de böyle bir yerimiz olsa diye düşündük. Kısa bir sürede satılacağını düşünüyorum. Kapalıçarşı öyle bir yer ki taşı toprağı altın" dedi. Abdülkerim Özkartal ise "Kapalıçarşı eşi bulunmayan bir turistik mekan. Bence tarihi yerlerin değeri parayla ölçülen yerler değil. Ben olsam o parayı da vermem, satmam da. Şahıslar alsa bile mutlaka bir hatırası vardır. ya dededen, ya babadan kalmadır. Yılların çalışma yeri burası. Benim olsaydı ben satmazdım" diye konuştu.  Verilen ilana göre, dükkanın içerisinde tescilli eski eser kaydı bulunduğu, İstanbul 11 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11 Kasım 2014 tarih ve 865 sayılı karar ile onaylanan projeye göre uygulama yapılacağı, yenileme kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Dükkandan detaylar

-Vatandaş röportajı

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay


Kapalıçarşı, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:55 Kaynak: DHA
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