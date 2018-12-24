Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 artışla 215,40 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 artışla 215,40 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351,00 lira, Cumhuriyet altını 1.439,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 215,40 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,80 215,00 215,20 215,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.415,00 1.436,00 1.418,00 1.439,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 196,00 200,00 196,00 200,00
Lira(Tam) Ziynet 1.383,00 1.403,00 1.386,00 1.406,00
Yarım Ziynet 692,00 702,00 693,00 703,00
Çeyrek Ziynet 346,00 351,00 346,00 351,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:28 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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