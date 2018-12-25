Kapalıçarşı'da Altın
1 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 216,40 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 216,40 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 353,00 lira, Cumhuriyet altını 1.446,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 216,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|215,20
|215,40
|216,20
|216,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.418,00
|1.439,00
|1.425,00
|1.446,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|196,00
|200,00
|197,00
|201,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.386,00
|1.406,00
|1.392,00
|1.412,00
|Yarım Ziynet
|693,00
|703,00
|696,00
|706,00
|Çeyrek Ziynet
|346,00
|351,00
|348,00
|353,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:43 Kaynak: AA
Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı
Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı
Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı
Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada