Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

50 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 217,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 217,20 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 354,00 lira, Cumhuriyet altını 1.451,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 217,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 216,70 216,90 217,00 217,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.428,00 1.449,00 1.430,00 1.451,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 197,50 201,50 198,00 202,00
Lira(Tam) Ziynet 1.396,00 1.416,00 1.397,00 1.417,00
Yarım Ziynet 698,00 708,00 699,00 709,00
Çeyrek Ziynet 349,00 354,00 349,00 354,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:37 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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