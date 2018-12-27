Kapalıçarşı'da Altın
50 dakika önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 217,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 217,20 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 354,00 lira, Cumhuriyet altını 1.451,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 217,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|216,70
|216,90
|217,00
|217,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.428,00
|1.449,00
|1.430,00
|1.451,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|197,50
|201,50
|198,00
|202,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.396,00
|1.416,00
|1.397,00
|1.417,00
|Yarım Ziynet
|698,00
|708,00
|699,00
|709,00
|Çeyrek Ziynet
|349,00
|354,00
|349,00
|354,00
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:37 Kaynak: AA
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