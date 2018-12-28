Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 azalışla 216,60 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 azalışla 216,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 353,00 lira, Cumhuriyet altını 1.447,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 216,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 217,00 217,20 216,40 216,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.430,00 1.451,00 1.426,00 1.447,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 198,00 202,00 197,00 201,00
Lira(Tam) Ziynet 1.397,00 1.417,00 1.393,00 1.413,00
Yarım Ziynet 699,00 709,00 697,00 707,00
Çeyrek Ziynet 349,00 354,00 348,00 353,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:52 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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