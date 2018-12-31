Kapalıçarşı'da Altın
1 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 218,30 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 218,30 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 356,00 lira, Cumhuriyet altını 1.458,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 218,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|216,40
|216,60
|218,10
|218,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.426,00
|1.447,00
|1.437,00
|1.458,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|197,00
|201,00
|199,00
|203,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.393,00
|1.413,00
|1.404,00
|1.424,00
|Yarım Ziynet
|697,00
|707,00
|702,00
|712,00
|Çeyrek Ziynet
|348,00
|353,00
|351,00
|356,00
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:26 Kaynak: AA
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