Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 artışla 222,50 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 artışla 222,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 363,00 lira, Cumhuriyet altını 1.468,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,92 yükselişle 222,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 218,10 218,30 222,30 222,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.437,00 1.458,00 1.465,00 1.486,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 199,00 203,00 203,00 207,00
Lira(Tam) Ziynet 1.404,00 1.424,00 1.432,00 1.452,00
Yarım Ziynet 702,00 712,00 716,00 726,00
Çeyrek Ziynet 351,00 356,00 358,00 363,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:19 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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