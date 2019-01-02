Kapalıçarşı'da Altın
1 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 artışla 222,50 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 artışla 222,50 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 363,00 lira, Cumhuriyet altını 1.468,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,92 yükselişle 222,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|218,10
|218,30
|222,30
|222,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.437,00
|1.458,00
|1.465,00
|1.486,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|199,00
|203,00
|203,00
|207,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.404,00
|1.424,00
|1.432,00
|1.452,00
|Yarım Ziynet
|702,00
|712,00
|716,00
|726,00
|Çeyrek Ziynet
|351,00
|356,00
|358,00
|363,00
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:19 Kaynak: AA
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