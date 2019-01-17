Kapalıçarşı'da Altın

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 222,40 222,60 223,00 223,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.466,00 1.487,00 1.470,00 1.491,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 203,00 207,00 203,40 207,40 Lira(Tam) Ziynet 1.432,00 1.452,00 1.436,00 1.456,00 Yarım Ziynet 716,00 726,00 718,00 728,00 Çeyrek Ziynet 358,00 363,00 359,00 364,00

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 223,20 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.491,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 223,20 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: