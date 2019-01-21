Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

39 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,90 azalışla 219,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,90 azalışla 219,20 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 358,00 lira, Cumhuriyet altını 1.464,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 219,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 221,00 221,20 219,00 219,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.456,00 1.477,00 1.443,00 1.464,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 201,50 205,50 200,00 204,00
Lira(Tam) Ziynet 1.423,00 1.443,00 1.410,00 1.430,00
Yarım Ziynet 712,00 722,00 705,00 715,00
Çeyrek Ziynet 356,00 361,00 353,00 358,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:15 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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