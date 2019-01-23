Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

59 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,90 azalışla 219 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,90 azalışla 219 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını 1.464 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 219 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 220,80 221,00 218,80 219,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.455,00 1.476,00 1.443,00 1.464,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 201,00 205,00 199,70 203,70
Lira(Tam) Ziynet 1.422,00 1.442,00 1.410,00 1.430,00
Yarım Ziynet 711,00 721,00 705,00 715,00
Çeyrek Ziynet 355,00 360,00 353,00 358,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:11 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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