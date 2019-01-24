Kapalıçarşı'da Altın

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 218,80 219,00 216,80 217,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.443,00 1.464,00 1.429,00 1.450,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 199,70 203,70 198,00 202,00 Lira(Tam) Ziynet 1.410,00 1.430,00 1.396,00 1.416,00 Yarım Ziynet 705,00 715,00 698,00 708,00 Çeyrek Ziynet 353,00 358,00 349,00 354,00

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,91 azalışla 217,00 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 354,00 lira, Cumhuriyet altını 1.450,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,91 düşüşle 217,00 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: