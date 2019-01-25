Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

34 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,92 artışla 219,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,92 artışla 219,00 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 357,00 lira, Cumhuriyet altını 1.463,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,92 yükselişle 219,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 216,80 217,00 218,80 219,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.429,00 1.450,00 1.442,00 1.463,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 198,00 202,00 200,00 204,00
Lira(Tam) Ziynet 1.396,00 1.416,00 1.409,00 1.429,00
Yarım Ziynet 698,00 708,00 705,00 715,00
Çeyrek Ziynet 349,00 354,00 352,00 357,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:39 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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