Kapalıçarşı'da Altın

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 218,80 219,00 221,80 222,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.442,00 1.463,00 1.462,00 1.483,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 200,000 204,00 202,00 206,00 Lira(Tam) Ziynet 1.409,00 1.429,00 1.428,00 1.448,00 Yarım Ziynet 705,00 715,00 714,00 724,00 Çeyrek Ziynet 352,00 357,00 357,00 362,00





Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,37 artışla 222 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.483,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 222,00 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: