Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

55 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 223,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 223,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.491,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 223,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 221,80222,00223,00223,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.462,001.483,001.470,001.491,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 202,00206,00203,00207,00
Lira(Tam) Ziynet 1.428,001.448,001.436,001.456,00
Yarım Ziynet 714,00724,00718,00728,00
Çeyrek Ziynet 357,00362,00359,00364,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:24 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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