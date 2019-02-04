Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

51 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.474,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da Altın, System.String[]
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.474,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 221,00221,20220,50220,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.456,001.477,001.453,001,474,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 201,00206,00201,00205,00
Lira(Tam) Ziynet 1.424,001.444,001.420,001.440,00
Yarım Ziynet 712,00722,00710,00720,00
Çeyrek Ziynet 356,00361,00355,00360,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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