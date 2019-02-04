Kapalıçarşı'da Altın

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 221,00 221,20 220,20 220,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.456,00 1.477,00 1.451,00 1.472,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 201,00 206,00 200,00 204,00 Lira(Tam) Ziynet 1.424,00 1.444,00 1.420,00 1.440,00 Yarım Ziynet 712,00 722,00 710,00 720,00 Çeyrek Ziynet 356,00 361,00 355,00 360,00





Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 220,70 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 360,00 lira, Cumhuriyet altını 1.472,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 220,70 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: