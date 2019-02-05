Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

1 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.464,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da Altın, System.String[]
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.464,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 220,20220,70219,00219,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.451,001.472,001.443,001.464,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 200,00204,00199,70203,70
Lira(Tam) Ziynet 1.420,001.440,001.410,001.430,00
Yarım Ziynet 710,00720,00705,00715,00
Çeyrek Ziynet 355,00360,00353,00358,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:19 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan! Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi

30 Yıl Sonra Beş Dakika Gördüğü Annesine "Miras' Tepkisi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]