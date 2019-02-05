Kapalıçarşı'da Altın
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.464,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.464,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|220,20
|220,70
|219,00
|219,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.451,00
|1.472,00
|1.443,00
|1.464,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|200,00
|204,00
|199,70
|203,70
|Lira(Tam) Ziynet
|1.420,00
|1.440,00
|1.410,00
|1.430,00
|Yarım Ziynet
|710,00
|720,00
|705,00
|715,00
|Çeyrek Ziynet
|355,00
|360,00
|353,00
|358,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:19 Kaynak: AA
"Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan!
Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
30 Yıl Sonra Beş Dakika Gördüğü Annesine "Miras' Tepkisi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız