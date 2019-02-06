Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

1 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.473,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da Altın, System.String[]
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.473,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 220,00220,20222,30222,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.450,001.471,001.452,001.473,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 200,00204,00201,00205,00
Lira(Tam) Ziynet 1.417,001.437,001.419,001.439,00
Yarım Ziynet 708,00718,00709,00719,00
Çeyrek Ziynet 354,00359,00355,00360,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:58 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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