Kapalıçarşı'da Altın
42 dakika önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 221,00 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 221,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 361,00 lira, Cumhuriyet altını 1.476,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 221,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|220,00
|220,20
|220,80
|221,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.450,00
|1.471,00
|1.455,00
|1.476,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|200,00
|204,00
|201,50
|205,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.417,00
|1.437,00
|1.422,00
|1.442,00
|Yarım Ziynet
|708,00
|718,00
|711,00
|721,00
|Çeyrek Ziynet
|354,00
|359,00
|356,00
|361,00
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:36 Kaynak: AA
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