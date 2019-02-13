Kapalıçarşı'da Altın
7 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 221,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 221,80 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.481,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 221,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|221,70
|221,90
|221,60
|221,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.461,00
|1.482,00
|1.460,00
|1.481,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|202,00
|206,00
|202,00
|206,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.428,00
|1.448,00
|1.427,00
|1.447,00
|Yarım Ziynet
|714,00
|724,00
|714,00
|724,00
|Çeyrek Ziynet
|357,00
|362,00
|357,00
|362,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:34 Kaynak: AA
İstanbul'da Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi
Okul Servisiyle Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zehir Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı
La Case De Papel Oyuncusu Pedro Alonso'ya Türkiye'de Alevli Yemek Sunumu Yapıldı
İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi