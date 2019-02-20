Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

36 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,92 artışla 229,50 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,92 artışla 229,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 374,00 lira, Cumhuriyet altını 1.532,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,92 yükselişle 229,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 227,20 227,40 229,30 229,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.497,00 1.518,00 1.511,00 1.532,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 207,20 211,20 209,00 213,00
Lira(Tam) Ziynet 1.463,00 1.483,00 1.477,00 1.497,00
Yarım Ziynet 732,00 742,00 738,00 748,00
Çeyrek Ziynet 366,00 371,00 369,00 374,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:21 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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