Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 227,10 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın, System.String[]
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 227,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.516,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 227,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 227,50227,70226,90227,10
Cumhuriyet Ata Lira 1.499,001.520,001.495,001.516,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 207,50211,50207,00211,00
Lira(Tam) Ziynet 1.465,001.485,001.461,001.481,00
Yarım Ziynet 733,00743,00731,00741,00
Çeyrek Ziynet 366,00371,00365,00370,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:53 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Kartal'da Çöken Binayla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 18:54:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]