Kapalıçarşı'da Altın
1 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 227,10 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 227,10 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.516,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 227,10 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|227,50
|227,70
|226,90
|227,10
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.499,00
|1.520,00
|1.495,00
|1.516,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|207,50
|211,50
|207,00
|211,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.465,00
|1.485,00
|1.461,00
|1.481,00
|Yarım Ziynet
|733,00
|743,00
|731,00
|741,00
|Çeyrek Ziynet
|366,00
|371,00
|365,00
|370,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:53 Kaynak: AA
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Kartal'da Çöken Binayla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek
Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi