Kapalıçarşı'da Altın
1 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 224,10 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 224,10 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 366,00 lira, Cumhuriyet altını 1.497,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 224,10 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|222,60
|222,80
|223,90
|224,10
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.466,00
|1.487,00
|1.476,00
|1.497,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|203,00
|207,00
|204,20
|208,20
|Lira(Tam) Ziynet
|1.433,00
|1.453,00
|1.442,00
|1.462,00
|Yarım Ziynet
|717,00
|727,00
|721,00
|731,00
|Çeyrek Ziynet
|359,00
|364,00
|361,00
|366,00
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:18 Kaynak: AA
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