Kapalıçarşı'da Altın
27 dakika önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,75 artışla 227,90 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,75 artışla 227,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 372,00 lira, Cumhuriyet altını 1.522,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 yükselişle 227,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|226,00
|226,20
|227,70
|227,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.489,00
|1.510,00
|1.501,00
|1.522,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|206,00
|210,00
|207,50
|210,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.455,00
|1.475,00
|1.466,00
|1.486,00
|Yarım Ziynet
|728,00
|738,00
|733,00
|743,00
|Çeyrek Ziynet
|364,00
|369,00
|367,00
|372,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:56 Kaynak: AA
Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor
Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'
Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması