Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,83 artışla 229,80 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,83 artışla 229,80 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 375,00 lira, Cumhuriyet altını 1.534,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 229,80 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 227,70 227,90 229,60 229,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.501,00 1.522,00 1.513,00 1.534,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 207,50 210,50 209,50 213,50
Lira(Tam) Ziynet 1.466,00 1.486,00 1.479,00 1.499,00
Yarım Ziynet 733,00 743,00 739,00 749,00
Çeyrek Ziynet 367,00 372,00 370,00 375,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:01 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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