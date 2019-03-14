Kapalıçarşı'da Altın
7 dakika önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 azalışla 228,00 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 azalışla 228,00 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 372,00 lira, Cumhuriyet altını 1.522,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 228,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|229,60
|229,80
|227,80
|228,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.513,00
|1.534,00
|1.501,00
|1.522,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|209,50
|213,50
|207,80
|211,80
|Lira(Tam) Ziynet
|1.479,00
|1.499,00
|1.467,00
|1.487,00
|Yarım Ziynet
|739,00
|749,00
|734,00
|744,00
|Çeyrek Ziynet
|370,00
|375,00
|367,00
|372,00
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:02 Kaynak: AA
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