Kapalıçarşı'da Altın

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'ın Tersini Söyledi: Anketlere Göre Hiçbir Sıkıntımız Yok

İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi