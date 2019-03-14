Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

7 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 azalışla 228,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 azalışla 228,00 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 372,00 lira, Cumhuriyet altını 1.522,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 228,00 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 229,60 229,80 227,80 228,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.513,00 1.534,00 1.501,00 1.522,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 209,50 213,50 207,80 211,80
Lira(Tam) Ziynet 1.479,00 1.499,00 1.467,00 1.487,00
Yarım Ziynet 739,00 749,00 734,00 744,00
Çeyrek Ziynet 370,00 375,00 367,00 372,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:02 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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