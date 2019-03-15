Kapalıçarşı'da Altın
1 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 229,50 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 229,50 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 374,00 lira, Cumhuriyet altını 1.532,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 229,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|227,80
|228,00
|229,30
|229,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.501,00
|1.522,00
|1.511,00
|1.532,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|207,80
|211,80
|209,00
|213,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.467,00
|1.487,00
|1.477,00
|1.497,00
|Yarım Ziynet
|734,00
|744,00
|738,00
|748,00
|Çeyrek Ziynet
|367,00
|372,00
|369,00
|374,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:03 Kaynak: AA
Altın Güne Yükselişle Başladı! İşte Güncel Fiyatlar
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti Seçim Bürosunda Çay Hediye Ettiler
İstanbul Bahçelievler'de Panik Yaratan Görüntü: Sosyal Medyadan Tepki Yağdı
Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı