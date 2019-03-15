Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 229,50 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 229,50 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 374,00 lira, Cumhuriyet altını 1.532,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 229,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 227,80 228,00 229,30 229,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.501,00 1.522,00 1.511,00 1.532,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 207,80 211,80 209,00 213,00
Lira(Tam) Ziynet 1.467,00 1.487,00 1.477,00 1.497,00
Yarım Ziynet 734,00 744,00 738,00 748,00
Çeyrek Ziynet 367,00 372,00 369,00 374,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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