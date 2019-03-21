Kapalıçarşı'da Altın
8 dakika önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 230,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 230,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 376,00 lira, Cumhuriyet altını 1.541,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 230,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|230,00
|230,20
|230,60
|230,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.516,00
|1.537,00
|1.520,00
|1.541,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|209,80
|213,80
|210,30
|214,30
|Lira(Tam) Ziynet
|1.481,00
|1.501,00
|1.485,00
|1.505,00
|Yarım Ziynet
|741,00
|751,00
|743,00
|753,00
|Çeyrek Ziynet
|370,00
|375,00
|371,00
|376,00
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:19 Kaynak: AA
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