Kapalıçarşı'da Altın

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 230,00 230,20 230,60 230,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.516,00 1.537,00 1.520,00 1.541,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 209,80 213,80 210,30 214,30 Lira(Tam) Ziynet 1.481,00 1.501,00 1.485,00 1.505,00 Yarım Ziynet 741,00 751,00 743,00 753,00 Çeyrek Ziynet 370,00 375,00 371,00 376,00

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 230,80 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 376,00 lira, Cumhuriyet altını 1.541,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 230,80 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: