Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 238,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın, System.String[]
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 238,80 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 389,00 lira, Cumhuriyet altını 1.593,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 238,80 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 237,50 237,70 238,60 238,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.565,00 1.586,00 1.572,00 1.593,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 216,50 220,50 217,60 221,60
Lira(Tam) Ziynet 1.530,00 1.550,00 1.537,00 1.557,00
Yarım Ziynet 765,00 775,00 768,00 778,00
Çeyrek Ziynet 382,00 387,00 384,00 389,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:41 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi Sevgilisine Ait Otomobille İl İl Gezerek Hırsızlık Yaparken Yakalandı Beşiktaş, Avrupa Devlerinin Gözdesi Ajdin Hasic'i İstanbul'a Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:22:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]