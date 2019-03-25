Kapalıçarşı'da Altın
1 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 238,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 238,80 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 389,00 lira, Cumhuriyet altını 1.593,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 238,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|237,50
|237,70
|238,60
|238,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.565,00
|1.586,00
|1.572,00
|1.593,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|216,50
|220,50
|217,60
|221,60
|Lira(Tam) Ziynet
|1.530,00
|1.550,00
|1.537,00
|1.557,00
|Yarım Ziynet
|765,00
|775,00
|768,00
|778,00
|Çeyrek Ziynet
|382,00
|387,00
|384,00
|389,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:41 Kaynak: AA
Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı
Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi
Sevgilisine Ait Otomobille İl İl Gezerek Hırsızlık Yaparken Yakalandı
Beşiktaş, Avrupa Devlerinin Gözdesi Ajdin Hasic'i İstanbul'a Getirdi