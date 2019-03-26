Kapalıçarşı'da Altın

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 238,60 238,80 234,80 235,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.572,00 1.593,00 1.547,00 1.568,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 217,60 221,60 214,00 218,00 Lira(Tam) Ziynet 1.537,00 1.557,00 1.512,00 1.532,00 Yarım Ziynet 768,00 778,00 756,00 766,00 Çeyrek Ziynet 384,00 389,00 378,00 383,00

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,59 azalışla 235,00 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 383,00 lira, Cumhuriyet altını 1.568,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,59 düşüşle 235,00 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: