Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

18 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,99 azalışla 231,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,99 azalışla 231,00 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 377,00 lira, Cumhuriyet altını 1.542,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,99 düşüşle 231,00 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 235,50 235,70 230,80 231,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.552,00 1.573,00 1.521,00 1.542,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 215,00 219,00 210,50 214,50
Lira(Tam) Ziynet 1.517,00 1.537,00 1.486,00 1.506,00
Yarım Ziynet 758,00 768,00 743,00 753,00
Çeyrek Ziynet 379,00 384,00 372,00 377,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:34 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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