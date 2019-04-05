Kapalıçarşı'da Altın
49 dakika önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 232,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 232,70 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 380,00 lira, Cumhuriyet altını 1.553,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 232,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|231,30
|231,50
|232,50
|232,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.524,00
|1.545,00
|1.532,00
|1.553,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|211,00
|215,00
|212,00
|216,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.490,00
|1.510,00
|1.497,00
|1.517,00
|Yarım Ziynet
|745,00
|755,00
|749,00
|759,00
|Çeyrek Ziynet
|372,00
|377,00
|375,00
|380,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:02 Kaynak: AA
Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
Toldo ve Effenberg Yılın Futbolcusu Ödülünü Vermek İçin İstanbul'a Geliyor
ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin'den Ekrem İmamoğlu'na Anıtkabir Eleştirisi