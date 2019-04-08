Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

40 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,28 artışla 238,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,28 artışla 238,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 388,00 lira, Cumhuriyet altını 1.588,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,28 yükselişle 238,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 232,50 232,70 237,80 238,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.532,00 1.553,00 1.567,00 1.588,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 212,00 216,00 217,00 221,00
Lira(Tam) Ziynet 1.497,00 1.517,00 1.531,00 1.551,00
Yarım Ziynet 749,00 759,00 766,00 776,00
Çeyrek Ziynet 375,00 380,00 383,00 388,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:16 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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