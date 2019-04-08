Kapalıçarşı'da Altın
40 dakika önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,28 artışla 238,00 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,28 artışla 238,00 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 388,00 lira, Cumhuriyet altını 1.588,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,28 yükselişle 238,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|232,50
|232,70
|237,80
|238,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.532,00
|1.553,00
|1.567,00
|1.588,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|212,00
|216,00
|217,00
|221,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.497,00
|1.517,00
|1.531,00
|1.551,00
|Yarım Ziynet
|749,00
|759,00
|766,00
|776,00
|Çeyrek Ziynet
|375,00
|380,00
|383,00
|388,00
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:16 Kaynak: AA
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