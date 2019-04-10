Kapalıçarşı'da Altın

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 238,70 238,90 238,80 239,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.573,00 1.594,00 1.574,00 1.595,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 217,70 221,70 218,00 222,00 Lira(Tam) Ziynet 1.537,00 1.557,00 1.538,00 1.558,00 Yarım Ziynet 769,00 779,00 769,00 779,00 Çeyrek Ziynet 384,00 389,00 384,00 389,00

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 artışla 239,00 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 389,00 lira, Cumhuriyet altını 1.595,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 239,00 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: