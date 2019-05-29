Kapalıçarşı'da altın
1 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 249,20 liradan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:20 Kaynak: AA
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 249,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 406,00 lira, Cumhuriyet altını 1.662,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 249,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|246,70
|246,90
|249,00
|249,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.626,00
|1.647,00
|1.641,00
|1.662,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|225,00
|229,00
|227,00
|231,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.589,00
|1.609,00
|1.604,00
|1.624,00
|Yarım Ziynet
|794,00
|804,00
|802,00
|812,00
|Çeyrek Ziynet
|397,00
|402,00
|401,00
|406,00
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