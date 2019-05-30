Kapalıçarşı'da altın
1 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,01 azalışla 244,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:10 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,01 azalışla 244,20 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.629,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,01 düşüşle 244,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|249,00
|249,20
|244,00
|244,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.641,00
|1.662,00
|1.608,00
|1.629,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|227,00
|231,00
|222,50
|226,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.604,00
|1.624,00
|1.571,00
|1.591,00
|Yarım Ziynet
|802,00
|812,00
|786,00
|796,00
|Çeyrek Ziynet
|401,00
|406,00
|393,00
|398,00
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