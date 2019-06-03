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Kapalıçarşı'da altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,6 artışla 248,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,6 artışla 248,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 404,00 lira, Cumhuriyet altını 1.655,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,6 yükselişle 248,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 244,20244,40248,00248,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.609,001.630,001.634,001.655,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 222,50226,50226,00230,00
Lira(Tam) Ziynet 1.573,001.593,001.597,001.607,00
Yarım Ziynet 786,00796,00799,008096,00
Çeyrek Ziynet 393,00398,00399,00404,00
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:49 Kaynak: AA
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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