Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
Son Dakika Ekonomi Haber

Kapalıçarşı'da altın

8 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,20 azalışla 247,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın, System.String[]
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,20 azalışla 247,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 lira, Cumhuriyet altını 1.649,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,20 düşüşle 247,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,00 250,20 247,00 247,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.648,00 1.669,00 1.628,00 1.649,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 228,00 232,00 225,00 229,00
Lira(Tam) Ziynet 1.610,00 1.630,00 1.591,00 1.611,00
Yarım Ziynet 805,00 815,00 795,00 805,00
Çeyrek Ziynet 403,00 408,00 398,00 403,00
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:21 Kaynak: AA
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimini kazanan ne kadar büyük bir ekonomiden sorumlu olacak? İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Kaftancıoğlu'na yanıt: Ben domuz yiyerek büyümedim İsmail Küçükkaya, Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınına böyle talip olmuştu Ortak yayın kararı sonrası Yıldırım'dan açıklama: Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:25:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]