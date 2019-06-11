Kapalıçarşı'da altın
7 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 248,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:43 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 248,20 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 404,00 lira, Cumhuriyet altını 1.655,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 248,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|247,00
|247,20
|248,00
|248,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.628,00
|1.649,00
|1.634,00
|1.655,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|225,00
|229,00
|226,00
|230,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.591,00
|1.611,00
|1.597,00
|1.617,00
|Yarım Ziynet
|795,00
|805,00
|798,00
|808,00
|Çeyrek Ziynet
|398,00
|403,00
|399,00
|404,00
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