Son Dakika Haberleri: Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
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Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

56 dakika önce

Kapalıçarşı'da gram altın günü 266,10 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 433 lira, cumhuriyet altını ise bin 773 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yükselişle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 433 lira, cumhuriyet altını bin 773 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 266,10 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 263,20263,40265,90266,10
Cumhuriyet Ata Lira 1.735,001.756,001.752,001.773,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 240,00244,00242,50246,50
Lira(Tam) Ziynet 1.695,001.715,001.712,001.732,00
Yarım Ziynet 848,00858,00856,00866,00
Çeyrek Ziynet 424,00429,00428,00433,00

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Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:20 Kaynak: AA
cumhuriyet, istanbul, altın, kapalıçarşı, Ekonomi, Güncel
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