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Kapalıçarşı'da altın

29 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 256,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 256,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 417,00 lira, Cumhuriyet altını 1.708,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 256,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 253,30 253,50 256,00 256,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.669,00 1.690,00 1.687,00 1.708,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 231,00 235,00 233,50 237,50
Lira(Tam) Ziynet 1.631,00 1.651,00 1.649,00 1.669,00
Yarım Ziynet 816,00 826,00 824,00 834,00
Çeyrek Ziynet 408,00 413,00 412,00 417,00
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:17 Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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