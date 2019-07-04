Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
Son Dakika Ekonomi Haber

Kapalıçarşı'da altın

34 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 254,60 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın, System.String[]
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 254,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 415,00 lira, Cumhuriyet altını 1.697,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 254,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 256,00 256,20 254,40 254,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.687,00 1.708,00 1.676,00 1.697,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,50 237,50 232,00 236,00
Lira(Tam) Ziynet 1.649,00 1.669,00 1.638,00 1.658,00
Yarım Ziynet 824,00 834,00 819,00 829,00
Çeyrek Ziynet 412,00 417,00 410,00 415,00
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:32 Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüste kadına şiddet kamerada Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "inanç masası" açıklaması Atletico Madrid, Eljif Elmas transferi için İstanbul'a geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:06:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]