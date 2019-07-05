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Kapalıçarşı'da altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,94 azalışla 252,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,94 azalışla 252,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 252,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 254,40 254,60 252,00 252,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.676,00 1.697,00 1.661,00 1.682,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,00 236,00 230,00 234,00
Lira(Tam) Ziynet 1.638,00 1.658,00 1.623,00 1.643,00
Yarım Ziynet 819,00 829,00 812,00 822,00
Çeyrek Ziynet 410,00 415,00 406,00 411,00
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:28 Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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