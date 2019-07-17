Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

2 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 258,40 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 258,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 421,00 lira, Cumhuriyet altını 1.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 258,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,50 258,70 258,20258,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.704,00 1.725,00 1.702,001.723,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 236,00 240,00 235,50239,50
Lira(Tam) Ziynet 1.665,00 1.685,00 1.663,001.683,00
Yarım Ziynet 832,00 842,00 832,00842,00
Çeyrek Ziynet 416,00 421,00
 416,00421,00
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:21 Kaynak: AA
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