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Kapalıçarşı'da altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,65 artışla 261,50 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,65 artışla 261,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 426,00 lira, Cumhuriyet altını 1.743,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 261,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
AlışSatış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 259,60259,80 261,30261,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.711,001.732,00 1.722,00 1.743,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 236,75240,75 238,30 242,30
Lira(Tam) Ziynet 1.672,001.692,00 1.683,00 1.703,00
Yarım Ziynet 836,00846,00 841,00 851,00
Çeyrek Ziynet 418,00423,00
 421,00 426,00
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:22 Kaynak: AA
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