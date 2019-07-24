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Kapalıçarşı'da altın

28 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.748,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,30 260,50 262,00262,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.715,00 1.736,00 1.727,001.748,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 237,00 241,00 239,00244,00
Lira(Tam) Ziynet 1.676,00 1.696,00 1.687,001.707,00
Yarım Ziynet 838,00 848,00 844,00 854,00
Çeyrek Ziynet 419,00 424,00
 422,00427,00
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:12 Kaynak: AA
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