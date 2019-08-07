Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,69 artışla 265,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,69 artışla 265,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 432,00 lira, Cumhuriyet altını 1.767,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,69 yükselişle 265,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,60 260,80 265,00 265,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.717,00 1.738,00 1.746,00 1.767,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,00 242,00 242,00 246,00
Lira(Tam) Ziynet 1.678,00 1.698,00 1.706,00 1.726,00
Yarım Ziynet 839,00 849,00 853,00 863,00
Çeyrek Ziynet 420,00 425,00 427,00 432,00
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:28 Kaynak: AA
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