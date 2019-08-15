Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
Son Dakika Ekonomi Haber

Kapalıçarşı'da altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,79 artışla 272,30 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın, System.String[]
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,79 artışla 272,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 443,00 lira, Cumhuriyet altını 1.814,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 272,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 264,70 264,90 272,10 272,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.744,00 1.765,00 1.793,00 1.814,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 241,50 245,50 248,00 252,00
Lira(Tam) Ziynet 1.705,00 1.725,00 1.752,00 1.772,00
Yarım Ziynet 852,00 862,00 876,00 886,00
Çeyrek Ziynet 426,00 431,00 438,00 443,00
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayağını sehpaya uzatan yüzde 92 engelli gaziyi darbeden 3 kişi tutuklandı
Vodafone Park'taki tarihi maç İngiliz basınında: Farklı stat, aynı hikaye İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:34:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]