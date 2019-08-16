Kapalıçarşı'da altın
1 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 271,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:09 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 271,70 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.810,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 271,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|272,10
|272,30
|271,50
|271,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.793,00
|1.814,00
|1.789,00
|1.810,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|248,00
|252,00
|247,50
|251,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.752,00
|1.772,00
|1.749,00
|1.769,00
|Yarım Ziynet
|876,00
|886,00
|874,00
|884,00
|Çeyrek Ziynet
|438,00
|443,00
|437,00
|442,00
"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum İstanbul - Yeni havalimanı yüzde 8 yakıt tasarrufu sağladı O işçi altınla ödüllendirildi İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2)